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Экс-защитник Динамо-2 Карп: Я уехал из Украины из-за войны

18:18 164 Читати українською
Экс-защитник Динамо-2 Карп: Я уехал из Украины из-за войны
Кэтэлин Карп / ФК Уфа

Защитник российской Уфы Кэтэлин Карп, который выступал в составе Динамо-2, рассказал о своем этап карьеры в Украине.

"Динамо предложило мне контракт. Я посоветовался со своим агентом Аркадием Запорожану и решил отправиться в Киев. Там я выступал за Динамо-2. Сначала у меня были проблемы, в том числе и с партнерами по команде, но потом все изменилось к лучшему. Хотел бы поблагодарить за поддержку Александра Хацкевича, который теперь тренирует первую команду.

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Я мог бы остаться в Динамо, но война в Украине заставила меня уйти. Кроме того, я хотел поиграть на более высоком уровне", – цитирует Карпа moldfootball.com.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Динамо-2 Динамо-2 Уфа Уфа Александр Хацкевич Александр Хацкевич Кэтэлин Карп Кэтэлин Карп
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