Украинский защитник Евгений Смирнов стал игроком Сфинтул Георге, сообщает пресс-служба молдовского клуба.

Металлист объявил о подписании капитана Десны

28-летний защитник присоединился к "святым" в статусе свободного агента и подписал с ними 1-летний контракт. К слову, ранее украинец уже выступал за Сфинтул Георге – в сезоне 2020/21 он сыграл 18 матчей, в которых забил 2 гола.

Напомним, Смирнов – воспитанник одесского футбола. Дебютировал на профессиональном уровне в Черноморце в 2011 году – за "моряков" бегал до 2019-го. Успел также поиграть за молдавский Тирасполь, белорусский Гомель и казахский Туран. Transfermarkt оценивает игрока в 150 тысяч евро.

Сфинтул Георге в турнирной таблице чемпионата Молдовы занимает четвертое место.

Шериф – Брага: Вернидуб радикально рискует и заслуживает пить шампанское в ЛЕ – аномальная история напоминает Шахтер