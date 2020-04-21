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Экс-защитник Барселоны выдвинул неожиданный ультиматум из-за коронавируса

21:38 38 Читати українською
Экс-защитник Барселоны выдвинул неожиданный ультиматум из-за коронавируса
Фали Хименес / El Desmarque

Защитник испанского Кадиса Фали Хименес не собирается выходить на поле, пока человечество не получит вакцину от COVID-19.

"Я уйду из футбола без вакцины. Здоровье и семья – это самое важное. Я уже принял решение.

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Меня пытался переубедить президент Кадиса, поскольку очень любит меня, но я хочу, чтобы ничто не угрожало моему здоровью и здоровью моей семьи. Если мне придется уйти из футбола в 26, то я уйду", – цитирует центрбека Mundo Deportivo.

Отметим, что Фали Хименес является воспитанником Леванте. В разные годы он защищал цвета Уракана, Настика и Барселоны B.

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коронавирус Испания Кадис Кадис Сегунда
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