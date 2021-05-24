47-летний специалист возглавил Коринтианс, сообщает официальный сайт клуба.

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Силвиньо заключил с "мушкетерами" контракт до конца 2022 года. В родном клубе (находился в структуре в 1990-1999 гг.) он занял должность, ставшую вакантной после отставки Вагнера Мансини. Коринтианс станет лишь вторым самостоятельным опытом в карьере Силвиньо-тренера. В мае-октябре 2019-го он тренировал Лион, но особого успеха не снискал.

К слову, сезон-2020 Коринтианс завершил на 12-й строчке бразильской Серии А. Матчем против Атлетику Гояниенсе 31 мая подопечные Силвиньо начнут новый сезон в высшем дивизионе Бразилии.

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