Главный тренер сборной Испании Луис Энрике довызвал в национальную команду защитника Хетафе Марка Кукурелью.

Нидерланды – Испания – 1:1 – видео голов и обзор матча

Этот вызов стал дебютным для 22-летнего экс-защитника Барселоны, сообщает официальный Твиттер Хетафе. Игрок должен заменить Хосе Гайю, который в товарищеском матче против сборной Нидерландов (1:1) получил травму и вынужден был покинуть поле уже на 29-й минуте. Футболист травмировал голову и заработал рассечение левой брови с наложением швов.

Напомним, Испания – соперник сборной Украины в группе А4 Лиги наций. Следующий поединок турнира подопечные Энрике проведут 14 ноября на выезде против Швейцарии.

Франция сенсационно уступила Финляндии, Нидерланды и Испания разошлись миром, Португалия унизила Андорру