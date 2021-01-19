Габриэль Милито, бывший игрок "блаугранас", снова трудоустроился на родине.

Архентинос Хуниорс назначили Габриэля Милито на пост главного тренера, сообщает официальный сайт клуба. Контракт 40-летнего аргентинца рассчитан до декабря 2023 года.

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Заметим, что последним местом работы специалиста был Эстудиантес, который он оставил в марте 2020-го. Также Габриэль успел поработать тренером в аргентинском Индепендьенте и чилийском Депортиво О'Хиггинс.

Свою игровую карьеру Милито завершил в 2012-м с солидными достижениями. Выступал за Реал Сарагосу, Индепендьенте и Барселону. С каталонцами трижды становился триумфатором Ла Лиги, дважды победителем ЛЧ, володорем Кубка и дважды Суперкубка Испании.

Напомним, что родной брат Габриэля – Диего – работает спортивным директором Расинга.

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