Экс-защитник Барселоны и сборной Франции завершил карьеру в 31 год – он был лидером на победном чемпионате мира
Самуэль Умтити принял решение повесить бутсы на гвоздь.
Победитель чемпионата мира 2018 года Умтити на протяжении последних двух сезонов страдал от серьезных травм.
"После насыщенной карьеры, полной взлетов и падений, пришло время прощаться. Я отдал все со страстью и ни о чем не жалею. Хочу поблагодарить все клубы, президентам, тренерам и игрокам, с которыми мне посчастливилось работать", – написал француз в своем Instagram.
Умтити дебютировал в профессиональном футболе в Лионе. В 2016 году он перешел в Барселону за 25 миллионов евро. Затем он выступал за Лечче и Лилль. Умтити провел 31 матч за сборную Франции и забил четыре гола.
