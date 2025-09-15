Победитель чемпионата мира 2018 года Умтити на протяжении последних двух сезонов страдал от серьезных травм.

"После насыщенной карьеры, полной взлетов и падений, пришло время прощаться. Я отдал все со страстью и ни о чем не жалею. Хочу поблагодарить все клубы, президентам, тренерам и игрокам, с которыми мне посчастливилось работать", – написал француз в своем Instagram.

Умтити дебютировал в профессиональном футболе в Лионе. В 2016 году он перешел в Барселону за 25 миллионов евро. Затем он выступал за Лечче и Лилль. Умтити провел 31 матч за сборную Франции и забил четыре гола.

