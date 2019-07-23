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Экс-защитник Барселоны Адриано стал игроком Атлетико Паранаэнсе

20:36 26 Читати українською
Экс-защитник Барселоны Адриано стал игроком Атлетико Паранаэнсе
Адриано / твиттер ФК Атлетико Паранаэнсе

Бывший защитник Барселоны Адриано подписал контракт с Атлетико Паранаэнсе

Бразильский защитник Адриано присоединился к Атлетико Паранаэнсе на правах свободного агента, сообщает официальный сайт клуба.

Экс-защитник Барселоны Адриано осужден на 14 месяцев

Отмечается, что экс-защитник Барселоны подписал контракт сроком на один год.

Адриано выступал в Испании с 2005-го по 2016-й годы и провел за Севилью и Барселону более 400 матчей. С 2016 года 34-летний Адриано выступал за турецкий Бешикташ.

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