Уиган в своем твиттере сообщил, что новым наставником команды стал ивуариец Коло Туре.

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Экс-защитник Арсенала и Ливерпуля подписал контракт на 3,5 года. До этого Туре работал одним из помощников Брендана Роджерса в Лестере.

За свою игровую карьеру Коло успел поиграть за Арсенал, Манчестер Сити и Ливерпуль, а завершил карьеру в 2017 году в Селтике. Уиган же занимает 22 место в Чемпионшипе из общих 24-ти.

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