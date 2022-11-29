Экс-защитник Арсенала и Ливерпуля возглавил клуб из Чемпионшипа
12:11 - Читати українською
Бывший защитник Арсенала Коло Туре официально стал наставником английского Уигана.
Уиган в своем твиттере сообщил, что новым наставником команды стал ивуариец Коло Туре.
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Экс-защитник Арсенала и Ливерпуля подписал контракт на 3,5 года. До этого Туре работал одним из помощников Брендана Роджерса в Лестере.
За свою игровую карьеру Коло успел поиграть за Арсенал, Манчестер Сити и Ливерпуль, а завершил карьеру в 2017 году в Селтике. Уиган же занимает 22 место в Чемпионшипе из общих 24-ти.
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