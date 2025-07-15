Хапов стал жертвой мошенников, которым собственноручно отдал 11,7 миллионов рублей (около 150 тысяч долларов), сообщает Telegram-канал Sport Baza.

Украина опустилась на 5 позиций, пропустив вперед Россию – УЕФА обновил рейтинг национальных ассоциаций

Отмечается, что прорабатывать его начали еще 20 июня – аферисты звонили 60-летнему Зауру Хапову на телефон, писали в Telegram, представляясь то сотрудниками Федерального казначейства, то силовиками. В итоге, его убедили, что мошенники могут получить доступ к банковским счетам, а значит деньги стоит снять и положить в безопасное место, передав через курьера.

В июле Хапов несколько раз встречался с курьерами. На одной из этих встреч Заур передал сумму в размере 11,7 миллионов рублей, а уже позже осознал, что этих денег он больше не увидит.

Напомним, что Заур Хапов является чемпионом России в составе Алании, чемпион Грузии вместе с Иберией и обладатель Кубка в рядах Локомотива. В составе сборной России голкипер провел три матча.

"Тренер посивів через мене": Дьокереш – про 109 голів, шок після відходу Аморіма, слабке місце і майбутній трансфер