– Что вы думаете о трансфере на правах аренды из Аль-Шабаба в Полесье Георгия Бущана?

– Вероятно, ему уже надоело там и он захотел домой. Не знаю. Возможно, это произошло из-за того, что он играл через матч, или какие-то отношения с тренером или командой, или климат не подошел. Лучше у него спросить, чтобы была правдивая информация.

Бущан официально стал игроком Полесья

Я понимаю, что дома свой социум, свое общение, есть возможность вернуться в сборную. Эти факторы могли сыграть роль в его решении.

– Как, на ваш взгляд, сложится карьера Бущана в Полесье?

– Думаю, что он там не помешает. Если будут доверять, то должен помочь команде своим большим-большим опытом. Для него еще открыт путь в сборную, – сказал Безотосный в интервью Sport-Express.

Напомним, Георгий Бущан перешел в Полесье на правах аренды до конца текущего сезона. 31-летний вратарь принадлежит саудовскому Аль-Шабабу.

Судаков будто родился заново: Бенфика решилась на революцию – нереальный трансфер с прицелом на ЛЧ