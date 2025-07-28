Бразилец в воскресенье (27 июля) сообщил о смерти своего юного сына Энцо.

Сын Тотти завязал с футболом – он будет работать в структуре отца

Мальчик родился в 2009 году, а в 2020-м ему поставили страшный диагноз – рак мозга. Жулио Сержио боролся за жизнь сына, брил голову в знак поддержки, однако спасти Энцо не удалось...

"Я только что посетил Энцо... Ситуация необратима. Он в искусственной коме, ему вводят успокоительные средства при необходимости, дают кислород. Но самое важное на данный момент: он спокоен, окружен родителями, семьей, нами. Он не чувствует боли", – писал Жулио Сержио за несколько часов до трагедии.

Соболезнования бывшему вратарю выразили Рома и Лечче, за которые он выступал в 2006-2014 годах.

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