Экс-вратарь Карпат Пидкивка находится на просмотре в Арсенале-Киев

Роман Пидкивка все еще находится в поисках нового клуба.

23-летний экс-голкипер Карпат Роман Пидкивка находится на просмотре в Арсенале-Киев, об этом сообщает Динамомания. Пока неизвестно, будут ли стороны заключать договор.

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Напомним, недавно у Пидкивки закончился контракт с львовскими Карпатами. Стороны не стали продлевать соглашение. В этом сезоне 23-летний вратарь ни разу не попал даже в заявку Карпат на матч УПЛ.

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Всего за львовскую команду клубный воспитанник провел 47 матчей в УПЛ, в которых пропустил 66 голов. Также Пидкивка регулярно вызывался в различные молодежные сборные Украины.