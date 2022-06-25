Голкипер Аль-Фатеха Максим Коваль может стать лакомым кусочком для многих клубов – украинец в ближайшее время станет свободным агентом.

Поединок последнего тура чемпионата Саудовской Аравии против Аль-Насра станет для украинского голкипера Максима Коваля последним в футболке Аль-Фатеха, сообщает Akhbaar24.argaam.com.

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Контракт 29-летнего вратаря с клубом истекает 30 июня. Руководство Аль-Фатеха пока не информировало украинца об окончательном прекращении сотрудничества, однако Коваль до сих пор не получил предложения пролонгировать соглашение в отличие от многих своих одноклубников. Отмечается, что клуб рассматривает вариант продления контракта, если не найдет адекатную замену украинцу.

К слову, на днях Коваль в матче с Аль-Хилялем парировал уже третий одиннадцатиметровый за сезон (в общей сложности в Аль-Фатехе отбил уже 9 пенальти за 4 сезона).

Напомним, Коваль перебрался в Саудовскую Аравию из Динамо летом 2018-го: сначала в годовую аренду (за 1 млн евро), а затем подписал с Аль-Фатехом полноценный контракт. В текущем сезоне в 27 поединках пропустил 34 гола и еще в десяти матчах отстоял "на ноль". Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро.

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