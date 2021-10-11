Английский миллиардер Майк Эшли после продажи Ньюкасла, очевидно, не собирается прощаться с миром футбола.

Одиозный бизнесмен может приобрести Дерби Каунти, сообщает Mirror.

Новое руководство Ньюкасла выступило с открытым письмом

Представитель Чемпионшипа имеет большие финансовые проблемы. В сентябре Дерби Каунти был наказан за неплатежеспособность снятием очков и введением временной администрации. Делами "баранов" теперь руководят представители консалтинговой фирмы Quantuma, которые должны найти нового инвестора для двукратных чемпионов Англии.

Напомним, что на прошлой неделе Ньюкасл перешел в собственность инвестиционного фонда из Саудовской Аравии. Эшли заработал на продаже "сорок" ориентировочно 300 млн фунтов.

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