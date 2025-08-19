Бывший владелец Карпат Петр Дыминский, который находится в международном розыске с 2017 года, получил сербское гражданство и ведет бизнес в Европе, сообщает NGL.media, журналисты которого провели расследование.

В августе 2017 года на Львовщине произошло смертельное ДТП с участием автомобиля из кортежа Дыминского. Хотя свидетели утверждали, что за рулем мог быть он, виновника аварии до сих пор не наказали.

По данным источника, бизнесмен обустроил комфортную жизнь за границей: приобрел дом в пригороде Афин, получил "золотую визу" Греции и сербское гражданство. Его жена Елена тоже стала гражданкой Сербии и основала компанию Ablemark Limited.

С 2022 года Дыминский часто находится в Латвии, занимаясь энергетическим бизнесом. Ранее компания рассматривала покупку белорусского банка и имела отношение к торговле вооружением. Кроме этого, бизнесмен поддерживает местные власти Латвии, в частности спонсировал строительство футбольного манежа в Резекне, а его политическое влияние отмечали через депутата Викторию Плешкане.

Напомним, Дыминский был президентом Карпат с 2001 по 2020 годы.

