Экс-владельцу Металлиста Сергею Курченко заочно сообщили о подозрении по делу о бизнесе на временно оккупированных территориях Украины.

Сергей Курченко вместе с группой российских чиновников присвоили угледобывающие, металлургические и коксохимические предприятия, незаконно вывозя продукцию на миллиарды гривен в Россию и другие страны, сообщает СБУ.

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Отмечается, что всем фигурантам дела заочно объявлено подозрение в военных преступлениях, что предусматривает наказание до 12 лет заключения.

Напомним, Сергей Курченко стал президентом Металлиста в 2012 году, приобретя его у Александра Ярославского. Олигарх, которого называли "кошельком Януковича", сбежал из Украины в 2014 году, а в 2016-м харьковский клуб объявили банкротом. В октябре 2019-го Евгений Красников зарегистрировал новый клуб Металл, который летом 2021 года был переименован в Металлист.

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