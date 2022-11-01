Украинский легионер Артём Холод еще на год останется за океаном.

Бывший полузащитник Шахтера, Металлиста 1925 и Мариуполя Артем Холод продолжит свои выступления за Эль Пасо Локомотив, сообщает пресс-служба клуба.

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Напомним, 22-летний украинец летом на правах свободного агента перешел в американскую команду, подписав контракт до завершения сезона USL Championship. Выступления нашего соотечественника произвели впечатление на тренерский штаб Эль Пасо и было решено продлить сотрудничество еще на год. Таким образом, Артем присоединится к команде уже в начале 2023 года, когда они начнут подготовку к новому сезону.

Напомним, Холод успел сыграть за Эль Пасо три матча, результативными действиями не отмечался. По итогам сезона техасский клуб не смог пробиться в плей-офф, чтобы побороться за выход в элиту американского футбола, заняв в Западной конференции седьмую строчку.

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