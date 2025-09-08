"Пивовары" попрощались с одним из своих лидеров.

Оболонь на своем официальном сайте объявила о прекращении сотрудничества с полузащитником команды Виктором Близниченко. Причины ухода игрока из команды не разглашаются.

Напомним, Близниченко – воспитанник Динамо. Отправлялся в аренды в Ингулец и Кривбасс, с которым в сезоне 2023/24 стал бронзовым призером УПЛ. В текущем первенстве провел за Оболонь 2 матча (1 в УПЛ, 1 в Кубке Украины), без результативных действий. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

К слову, Оболонь после 4-х туров идет в турнирной таблице на восьмой строчке, имея в своем активе 7 очков.