Полузащитник СК Днепр-1 Богдан Леднев имеет интерес со стороны трех клубов УПЛ, сообщает Sport.ua.

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По информации источника, 26-летнего футболиста хотят видеть в своих составах Карпаты, Кривбасс и Колос.

Леднев не хочет оставаться в СК Днепр-1 из-за неопределенности с будущим команды и финансовых проблем клуба. Исполнительный директор днепрян Андрей Русол лоббирует трансфер Богдана в Карпаты – команда Мирона Маркевича ищет усиление на фланге полузащиты.

Однако, как отмечает Telegram-канал "Бий-бижи", сейчас футболист ближе всего находится к Кривбассу. Юрий Вернидуб лично заинтересован в переходе футболиста, с которым в свое время плодотворно работал в Заре – криворожанам необходимо усиливаться перед историческим стартом в еврокубках. Потенциальный трансфер оценивается в 400-500 тысяч евро.

Напомним, Леднев перешел в СК Днепр-1 из Динамо летом 2023 года, подписав контракт на 3 года. В прошлом сезоне провел за днепрян 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола (часть чемпионата пропустил из-за тяжелой травмы). Transfermarkt оценивает его в 1,2 млн евро.

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