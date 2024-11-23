"Лазарет у нас, к сожалению, не пустой. Ребята, которые вернулись после травм, постепенно набирают форму. Мы не форсируем этот процесс, подпускаем их к основе, даем все больше времени.

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А вот насчет Шулянского... К сожалению, у него сложная ситуация. Нужна операция, однако есть проблема с выездом за границу. По мнению специалистов, в его ситуации стоило бы пройти все процедуры в иностранной клинике", – сказал Ротань в интервью Українському футболу.

Напомним, Шулянский – воспитанник Динамо, где и начал профессиональную карьеру. В Александрию перешел в статусе свободного агента в июле 2022 года. В текущем сезоне провел за "горожан" лишь 5 матчей, в которых отметился 1 ассистом.

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