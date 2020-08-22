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Экс-вингер Динамо, которым интересовались итальянские клубы, перешел в Металл

18:10 - Читати українською
Экс-вингер Динамо, которым интересовались итальянские клубы, перешел в Металл
Евгений Рязанцев / ФК Динамо Киев

Харьковский клуб продолжает серьезную работу на трансферном рынке.

Бывший вингер Динамо Евгений Рязанцев перешел в Металл, сообщает издание Footboom.

Фомин подписал контракт с Металлом

18-летний футболист подписал с харьковской командой контракт на 3 года. Рязанцев, к которому в прошлом году проявляли интерес итальянские Дженоа и Торино, в конце июля разорвал соглашение с Динамо по обоюдному согласию сторон.

К слову, Евгений получил широкую известность весной: сначала он присоединился к борьбе с COVID-19 и бесплатно раздавал защитные маски жителям Киева, а затем провел социальный эксперимент, запустив в одной из соцсетей фейковую информацию о себе.

Напомним, Металл был создан в начале июля – клуб, который связывают с вице-президентом Динамо Евгением Красниковым, будет выступать в новом сезоне во Второй лиге.

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Теги
Трансферы Динамо Киев Динамо Киев Вторая лига Евгений Евгений Рязанцев Металл
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