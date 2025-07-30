Карлес Перес был госпитализирован после укуса собаки в область гениталий, информирует Marca. Состояние игрока не вызывает серьезных опасений, и ожидается, что он не вернется в команду в ближайшее время. Ожидается, что восстановление займет около двух недель. Игроку также потребуется операция.

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По данным греческих СМИ, инцидент произошел, когда Перес пытался отбиться от собаки.

Карлес лишь недавно перешел в Арис – Хетафе не воспользовался опцией выкупа после его аренды у Сельты. В Грецию он перешел благодаря Рубену Рейесу, спортивному директору Ариса, который также покинул клуб этим летом.

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