37-летний Даниил Репилевский, законно избранный депутат Херсонского областного совета от президентской партии Слуга народа, аграрный бизнесмен из села Марьяновка Тавричанской сельской общины Каховского района, получил от Херсонской областной прокуратуры заочное подозрение в государственной измене. Как информирует Центр журналистских расследований, ему светит пожизненное лишение свободы с конфискацией всего имущества.

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Следователи Херсонской областной прокуратуры установили, что Репилевский совершил государственную измену. Весной 2022 года Даниил Репилевский организовал и провел совместно с представителями оккупационной власти футбольный турнир, посвященный "Дню победы" в Новой Каховке. Турнир проводился под российской и советской символикой. На нем выступил Эдуард Репилевский, отец предателя, оккупационный министр сельского хозяйства и рыболовства Херсонской области, депутат Херсонского облсовета от ОПЗЖ.

В течение 2022 года Даниил Репилевский незаконно получил российский паспорт и незаконно зарегистрировал в федеральной налоговой службе РФ различные предприятия и стал платить налоги в российский бюджет. Тогда же Даниил Репилевский организовал незаконный вывоз сельскохозяйственной продукции, в частности украденной у других аграриев, в морские порты РФ и Крым.

В сентябре 2022 года Даниил Репилевский угрожал увольнением с работы работникам ООО Агробизнес, заставляя их получать российские паспорта и голосовать на так называемом "референдуме" за "присоединение" к России. Репилевский-младший ремонтировал военную технику российских захватчиков, помогал им с обустройством фортификационных сооружений, кормил их и обеспечивал их досуг в Тавричанской общине.

За совершенные преступления ему заочно сообщили о подозрении в государственной измене по ч.2 ст.111 УК Украины.

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