Экс-тренера Шахтёра официально предупредили за его высказывания
Главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби получил выговор за высказывания относительно английских арбитров.
Футбольная ассоциация Англии (FA) вынесла официальное предупреждение тренеру Брайтона Роберто Де Дзерби относительно его будущего поведения после недавних комментариев в адрес арбитров. Об этом информирует ВВС.
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После ничьей Брайтона с Шеффилд Юнайтед (1:1) Де Дзерби заявил: "Хочу быть честным: мне не нравятся 80% английских арбитров. Мне не нравится их поведение на поле". Это заявление стало следствием удаления полузащитника "чаек" Махмуда Дауда.
Брайтон занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.
Ярмолюк провел сильные 20 минут с Ливерпулем, Де Дзерби довел безвыигрышную серию до 5 туров, Вест Хэм одолел Ноттингем