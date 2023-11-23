Футбольная ассоциация Англии (FA) вынесла официальное предупреждение тренеру Брайтона Роберто Де Дзерби относительно его будущего поведения после недавних комментариев в адрес арбитров. Об этом информирует ВВС.

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После ничьей Брайтона с Шеффилд Юнайтед (1:1) Де Дзерби заявил: "Хочу быть честным: мне не нравятся 80% английских арбитров. Мне не нравится их поведение на поле". Это заявление стало следствием удаления полузащитника "чаек" Махмуда Дауда.

Брайтон занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Ярмолюк провел сильные 20 минут с Ливерпулем, Де Дзерби довел безвыигрышную серию до 5 туров, Вест Хэм одолел Ноттингем