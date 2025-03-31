"Я думаю, что это ошибка, и все, что Де Дзерби делает уже достаточно долгое время, является ошибкой. Всегда хорошо отзывался о нем, он мне нравится, потому что он умеет убеждать, но посмотрим, как это работает.

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Сегодня работа тренера на 80% представляет собой управление с установлением связи через сообщения игрокам. Связи Де Дзерби с командой больше нет, возникла проблема, его не понимают. Даже после поражения предоставление игрокам двух-трех дней отпуска может стать решением. Де Дзерби сделал это один раз (на тренировочном сборе после поражения в Осере), но это не значит, что это работает всегда. Сейчас нет никакого толку.

В каком состоянии раздевалка, которая имела просто великолепный вид, но на поле показала безвкусные выступления? Марсель играет с Реймсом, который никого не побеждает... Вы пропускаете три гола. Гринвуд не вернется, его больше нет. Менеджмент Де Дзерби с Гринвудом вообще не работает", – цитирует Риоло RMC Sport.

Напомним, Марсель проиграл Реймсу со счетом 1:3. Провансальцы переместились со второй строчку на третью в турнирной таблице чемпионата Франции, что ставит под угрозу получение прямой путевки в ЛЧ.

К слову, Де Дзерби известен украинским поклонникам футбола по работе с Шахтером.

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