Сотрудничество наставник Паулу Бенту и сборной ОАЭ завершилось несмотря на то, что команда сохраняет шансы квалифицироваться на ЧМ-2026.

Паулу Бенту был уволен с поста главного тренера сборной ОАЭ, сообщает Reuters. Обстоятельства увольнения довольно странные. Произошло это после победы ОАЭ в волевом стиле над КНДР.

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Добавим, что Эмираты сохраняют шансы попасть на ЧМ-2026 за 2 тура до конца – необходима победа над прямым конкурентом Узбекистаном (2 место, 17 очков) и Кыргызстаном. ОАЭ же имеет в активе 13 баллов.

Добавим, что Паулу Бенту имеет довольно специфический список команд, которые возглавлял за свою тренерскую карьеру. Начинал он в лиссабонском Спортинге (2005-2009 годы), после чего с 2010 по 2014 годы тренировал сборную Португалии, с которой доходил до полуфинала Евро-2012 в Украине и Польше. А дальше началась экзотика: бразильский Крузейро, греческий Олимпиакос, китайский Чунцинь Лифань и сборные Южной Кореи и ОАЭ.

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