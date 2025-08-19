После неожиданного поражения от Арсенала в Тивате Ненад Лалатович решил покинуть Будучност, информирует RTS, ссылаясь на черногорские СМИ. Сербский тренер возглавлял "бело-голубых" всего в семи матчах – четырех в отборочных матчах Лиги чемпионов, Лиги конференций и трех в чемпионате Черногории.

За это время команда одержала одну победу. В квалификации Лиги чемпионов Будучност проиграла Ноа, а в квалификации Лиги конференций – Милсаму.

Клубу из Подгорицы придется искать третьего тренера в только начавшемся сезоне,, учитывая, что Лалатович заменил Ивана Брновича ровно за 11 дней до первого еврокубкового матча против Ноа.

За время своей тренерской карьеры Ненад Лалатович сменил множество клубов, и во многих из них он не задерживался надолго. По информации портала Радио и телевидения Черногории, в Подгорице он даже побил свой собственный рекорд, пробыв на тренерской скамье Будучности 53 дня – на один день меньше, чем у руля Зари.

