"Думаю, что шансы у Зари на первую победу в группе велики. В двух первых матчах с Лестером и Брагой луганчане создавали моменты, должны были забивать.

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Нравится, как Заря играет в атаке, смело, создает моменты, команда умеет забивать. Но вот в обороне у команды Скрипника есть небольшие трудности. Иногда команда допускает такие ошибки, не имеет права делать даже в чемпионате Украины. За них соперник сразу наказывает. Однако, верю в победу Зари, моменты будут, потому поставлю на победу луганчан со счетом 2:1", – пояснил Чанцев в комментарии Команда№1.

Напомним, Заря встретится с АЕКом уже сегодня, 5 ноября, начало в 22:00. Обе команды являются аутсайдерами группы G, не набрав ни одного очка за 2 тура.

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