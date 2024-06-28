Новым главным тренером второй команды Руха станет Иван Федык, сообщает "ТаТоТаке".

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36-летний специалист вернется к тренерской работе после длительной паузы – он покинул пост наставника главной команды Руха в августе 2021 года. В январе 2023-го Федык снова начал работу во львовском клубе, но уже в должности директора по футболу – он координировал деятельность всех футбольных структур клуба (от Академии до основной команды). Отныне он будет совмещать тренерскую работу с менеджерской.

К слову, на должности наставника дубля Руха Федык заменит Владимира Беззубьяка.

Напомним, прошлый сезон Рух-2 завершил на 9-й строчке турнирной таблицы Второй лиги. Новый чемпионат в третьем по силе дивизионе обещает быть очень интересным, ведь свои дубли на соревнования заявили Ворскла, Колос, Александрия, Металлист 1925 и Левый берег.

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