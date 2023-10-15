Новым рулевым шотландского гранда официально стал Филипп Клеман. Договор рассчитан на 3,5 года.

"Я спала с сотнями, так что поставила бы ему 9 баллов из 10": секс, алкоголь и террористы в жизни лучшего кипера Рейнджерс

Рейнджерс уволил Майкла Била после поражения Абердину, отбросившего команду на 7 очков от принципиального соперника – Селтика. С временным тренером Стивеном Дэвисом "рейнджеры" выиграли один матч чемпионата, но в Лиге Европы уступили Арису.

Клеман был свободен с июня, когда его уволил Монако. Бельгиец четырежды становился чемпионом на родине и имел опыт работы с украинцами – Русланом Малиновским в Генке и Эдуардом Соболем в Брюгге.

"Жизнь украинцев священнее?": СМИ Израиля критикуют УЕФА, ФИФА и фанатов Селтика - Заря оказалась в центре внимания