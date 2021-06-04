Экс-тренер Удинезе умер от коронавируса
4 июня 23:33 - Читати українською
Футбольная Италия оплакивает трагическую потерю Лориса Доминиссини.
Сегодня стало известно о смерти 59-летнего экс-тренера и игрока, сообщает Football Italia.
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Жизнь Доминиссини оборвалась из-за осложнений от коронавируса. Мужчина был госпитализирован еще в середине мая, однако проиграл борьбу печально известной болезни.
В течение карьеры Доминиссини не хватал звезд, выступая за скромные Удинезе, Триестину, Порденоне. Главным клубом тренерского периода стал Комо, в котором Лорис задержался на 106 матчей.
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