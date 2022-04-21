"Таврия – это исторический клуб, первый чемпион Украины, еще и обыгравший киевское Динамо в золотом матче, это дорогого стоит. Я знал, куда ехал. Это команда с амбициями, в этом клубе играли хорошие футболисты. Жаль, что президент с нуля это все создавал, и вроде бы были возможности, а как оно будет сейчас – не знаю.

Таврия-Симферополь объявила о прекращении функционирования

Сейчас мысли не о футболе, а о том, чтобы все остались живы-здоровы, но это как можно скорее завершилось. Лишь после победы можно будет вернуть мнение о спорте. Прекращение существования Таврии? Я вам так скажу. Наш президент это просто озвучил. Он правильно сказал, что пока идет война, то ни о каком футболе и команде не может идти речь. Я уверен, что многие команды, которые были в Украине, прекратят свое существование

Есть ли шанс возрождения клуба? У меня есть такое мнение. Однако пока идет война, это невозможно. Где находятся бывшие игроки? Всех разбрасывало по миру: кто-то в Польше, кто-то в Канаде или Венгрии", – рассказал Бондаренко в интервью Fanday.

Напомним, Таврия-Симферополь во второй раз в своей истории объявила о прекращении деятельности после начала войны россиян против Украины. Именно клуб из Крыма – первый чемпион независимой Украины – в 1992 году симферопольцы минимально обыграли Динамо в битве за золотые медали (1:0). Также клуб выигрывал Кубок Украины в сезоне 2009/10, а в сезоне 1993/94 выходил в финал соревнований и завоевал серебряные медали в матче за Суперкубок Украины-2010.

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