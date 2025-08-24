Вингер Марселя Джонатан Роу продолжит карьеру в итальянской Серии А.

Болонья объявила в своих соцсетях о переходе Джонатана Роу. Англичанин подписал контракт с итальянцами до 2029 года.

Де Дзерби выгоняет двух звезд Марселя – Экс-тренер Шахтера не простил неприемлемое поведение

Как сообщает L'Équipe, Болонья заплатила Марселю за 22-летнего вингера 19,5 миллионов евро. Норвич, из которого Роу переезжал во Францию, получит 25% от перепродажи игрока.

Джонатан присоединился к провансальцам 12 месяцев назад. Всего за Марсель он отыграл в 31 матче, забив три гола.

Роу выставили на продажу из-за скандала, который произошел после матча с Ренном. Англичанин едва не подрался с Адриеном Рабьо в раздевалке, за что его отстранили.

К слову, Джонатан Роу в составе молодежной сборной Англии U-21 завоевывал титул чемпиона мира.

Де Дзерби устроил голевое шоу с дублем Обамеянга, Лион разгромил команду вингера Динамо, Ницца победила