Бывший тренер донецкого Шахтера U-19 Андрес Карраско пошел на повышение.

Shakhtar TV покажет матчи сборной Бразилии U-23 с участием 4 "горняков"

42-летний испанский специалист возглавил национальную сборную Кувейта, сообщает издание Marca. Кроме главной команды страны он также будет тренировать олимпийскую сборную Кувейта. К слову, с августа 2020-му и до сих Карраско работал со сборной Кувейта U-23.

Напомним, Андреас пришел в Шахтер летом 2018-го. До этого он 12 лет работал главным тренером команд разных возрастных групп в Барселоне.

Капітан Динамо, конкурент мафії та агент, який збісив Луческу: призовий кросворд від головного редактора