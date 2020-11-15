Экс-тренер Шахтера возглавил сборную Кувейта
На тренерском мостике экзотической сборной, занимающей в рейтинге ФИФА 147-ю строчку, произошли изменения.
Бывший тренер донецкого Шахтера U-19 Андрес Карраско пошел на повышение.
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42-летний испанский специалист возглавил национальную сборную Кувейта, сообщает издание Marca. Кроме главной команды страны он также будет тренировать олимпийскую сборную Кувейта. К слову, с августа 2020-му и до сих Карраско работал со сборной Кувейта U-23.
Напомним, Андреас пришел в Шахтер летом 2018-го. До этого он 12 лет работал главным тренером команд разных возрастных групп в Барселоне.
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