Антонио Карлос Заго больше не является наставником японской Касимы. Неудачные результаты заставили руководство решиться на смену тренера.

Руководство Касимы решило попрощаться с 51-летним бразильцем из-за неудовлетворительных результатов команды, информирует официальный сайт клуба.

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Заго возглавил Касиму в начале 2020 года. Под его руководством команда провела 42 матча во всех турнирах – 20 побед, 7 ничьих, 15 поражений. Сезон-2020 Касима завершила на 5-й позиции Джей-лиги, а в текущем чемпионате идет только 15-й, набрав 8 очков в 8-ми матчах.

Напомним, Заго работал помощником Мирчи Луческу в донецком Шахтере с 2013 по 2015 год. Бразильца сватали на пост главного тренера "горняков" вместо Паулу Фонсеки, но в итоге донецкий клуб назначил Луиша Каштру.

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