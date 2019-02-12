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Экс-тренер Шахтера Спиридон: Не знаю, удалось ли Фонсеке найти общий язык с Ракицким, но это потеря для Шахтера

12 февраля 14:43 145 Читати українською
Экс-тренер Шахтера Спиридон: Не знаю, удалось ли Фонсеке найти общий язык с Ракицким, но это потеря для Шахтера
Александр Спиридон в Шахтере / Соцсети

Бывший тренер Шахтера Александр Спиридон поделился своим мнением о переходе Ярослава Ракицкого в Зенит.

"У Ярослава сложный характер. Он топовый футболист во всех отношениях, но, естественно, со своим эго, и довольно приличным. К нему был нужен особый подход. Не знаю, удалось ли Фонсеке найти его или нет, но, на мой взгляд, это потеря для Шахтера и большое приобретение для Зенита.

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Другого такого рассудительного защитника, умеющего длинным пасом начинать и менять направление атаки, я в российском чемпионате сегодня не вижу.

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Гарай? Ракицкий более техничный, чем Гарай. В плане скорости они, наверное, плюс-минус на уровне. Тот Ракицкий, которого я знал три-четыре года назад, был сильнее Гарая. О сегодняшнем уровень сложно говорить", – цитирует Спиридона "Чемпионат".

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