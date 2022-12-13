На замену Фернанду Сантушу рассматриваются сразу несколько местных кадров, информирует Marca со ссылкой A Bola.

Роналду не планирует завершать карьеру в сборной Португалии

Кандидатом №1 считается Жозе Моуринью, но вырвать его из Ромы не так-то просто. Португальская Федерация футбола подготовила несколько вариантов на запас, если переманить "Особенного" не удастся. Речь идет о тренере молодежки Руе Жорже и экс-тренере Шахтера Пауле Фонсеке, который летом возглавил Лилль.

Напомним, португальцы проиграли Марокко и вылетели из чемпионата мира на стадии 1/4 финала. Контракт Фернанду Сантуша рассчитан до 2024 года, но увольнение нынешнего тренера выглядит неизбежным.

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