"Дарио Срна рассказал мне, что, когда Шахтер базировался во Львове, местное население демонстрировало очень сильное сопротивление. Речь идет об обратном конце страны. В Донецкой и Луганской области все говорят по-русски. В Киеве больше говорят по-русски, но обслуживание в общественных местах обязательно на украинском языке.

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Во Львове, который находится недалеко от Польши, и является более европейским городом, говорят только на украинском языке. Львовяне ненавидят говорить по-русски. Представители Шахтера помнят, что там им никогда не были рады. Клуб подвергся резкой критике за то, что уехал из Донецка во Львов. Это были тяжелые времена. По сути, клубу пришлось уехать оттуда.

Это была не единственная причина, но она повлияла на многое. Дарио, с которым я много разговаривал, сказал мне, что большая разница в том, что в Киеве Шахтеру может быть спокойнее. Это даже парадоксально, ведь он оказался на родине великого соперника", – поделился Северино в комментарии Mais Futebol.

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