Брага, бывший клуб 50-летнего специалиста, без угрызений совести продала защитника Витора Тормену в Краснодар за 2 млн евро. Это далеко не единственные случаи "грязного сотрудничества", возмущающего Фонсеку.

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"Я думаю, что футбол нельзя отделять от войны в Украине. Если Европейский Союз вводит санкции против страны-агрессора, если большинство компаний соблюдают правила, то футбол не может быть другим. Мне трудно понять, что кто-то поддерживает отношения так, будто ничего не происходит.

Мне было особенно тяжело видеть португальские клубы безразличными к этой проблеме. Мне очень нравится Брага, но я был разочарован этим соглашением. Это не меняет моих отношений с клубом, но в жизни есть вещи более важные, чем деньги", – заявил экс-тренер Шахтера в комментарии O Jogo.

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