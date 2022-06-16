О назначении 46-летнего специалиста тренером Примаверы "ласточки" объявили на официальном сайте клуба.

Де Дзерби оказался в сфере интересов итальянского клуба – у наставника Шахтера есть три конкурента

По итогам сезона 2021/22 первая команда Бреши заняла 5 место в Серии Б, а в плей-офф за повышение в классе дважды уступила Монце с одинаковым счетом 1:2.

Ранее Поссанцини уже работал с юниорами Брешии, после чего был ассистентом Роберто Де Дзерби в Фодже, Палермо, Беневенто, Сассуоло и Шахтере. После начала полномасштабной войны в Украине объявил об уходе из донецкого клуба.

Напомним, Роберто Де Дзерби в настоящее время остается главным тренером "горняков", но продолжит ли 43-летний итальянец работать в клубе, пока неизвестно.

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