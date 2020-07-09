toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Португалия
ДИНАМО КИЕВ - ВОРСКЛА КАРПАТЫ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Экс-тренер Шахтера официально представлен в Спортинге

16:03 - Читати українською
Экс-тренер Шахтера официально представлен в Спортинге
Филипе Селиккая / ФК Спортинг

Филиппе Селиккая, недавно покинувший донецкий Шахтер подписал контракт с лиссабонским Спортингом.

Уже бывший ассистент Луиша Каштру в Шахтере стал тренером дубля Спортинга. Сегодня, 9 июля, 35-летний португалец подписал контракт и был официально представлен. Контракт рассчитан на 3 года, сообщает официальный сайт лиссабонского клуба.

Шахтер официально получил нового тренера – ассистент Каштру покинул "горняков" ради Спортинга

"Я очень рад вернуться. Это то, чего я хотел. Когда эта возможность возникла, я сделал все, чтобы решить ситуацию с предыдущим клубом (Шахтером -– прим. "Футбол 24"). Рад вновь встретиться с людьми, с которыми я провел некоторое время в Академии Спортинга. Это возвращение домой. С нетерпением жду начала работы", – сказал Селиккая.

К слову, вместо Селиккаи в Шахтере будет работать другой португалец, который уже начал работу с командой.

Шахтар – чемпіон України: що буде далі?

blog_ava
Динамо – Ворскла: комитет арбитров УАФ оценил действия Монзуль в моменте с отмененным голом Шепелева
11:33
8004
Теги
Шахтер Шахтер Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон Португалия Филипе Филипе Селликая
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
29
мин
Борнмут
20:00
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук