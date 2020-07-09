Экс-тренер Шахтера официально представлен в Спортинге

Филиппе Селиккая, недавно покинувший донецкий Шахтер подписал контракт с лиссабонским Спортингом.

Уже бывший ассистент Луиша Каштру в Шахтере стал тренером дубля Спортинга. Сегодня, 9 июля, 35-летний португалец подписал контракт и был официально представлен. Контракт рассчитан на 3 года, сообщает официальный сайт лиссабонского клуба.

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"Я очень рад вернуться. Это то, чего я хотел. Когда эта возможность возникла, я сделал все, чтобы решить ситуацию с предыдущим клубом (Шахтером -– прим. "Футбол 24"). Рад вновь встретиться с людьми, с которыми я провел некоторое время в Академии Спортинга. Это возвращение домой. С нетерпением жду начала работы", – сказал Селиккая.

К слову, вместо Селиккаи в Шахтере будет работать другой португалец, который уже начал работу с командой.

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