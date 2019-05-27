Экс-тренер Шахтера Кардосо возглавит АЕК Чигринского

Бывший главный тренер молодежной команды Шахтера Мигель Кардосо вскоре станет наставником греческого АЕКа.

Соглашение с 46-летним специалистом будет подписано на два года, сообщает O Jogo. В АЕКе Кардосо сменит испанца Маноло Хименеса, под руководством которого афиняне финишировали на третьем месте чемпионата Греции.

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Напомним, Мигель Кардосо был главным тренером Шахтера U-21 с 2013 по 2016 год, а затем сезон отработал ассистентом наставника первой команды Паулу Фонсеки.

В 2017 году Кардосо покинул Шахтер, после чего работал в Португалии с Риу Аве, во Франции с Нантом и в Испании с Сельтой.

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Отметим, что за АЕК выступает украинский центральный защитник Дмитрий Чигринский, контракт которого с клубом действует до лета 2020 года.