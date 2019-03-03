Экс-тренер Шахтера Кардосо уволен из Сельты

Руководство испанской Сельты решило сменить главного тренера команды.

Наставник Сельты Мигел Кардосо уволен со своей должности. Вместе с ним команду покидает и тренерский штаб португальца. Новым главным тренером испанского клуба стал Фран Ескриба.

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46-летний Кардосо возглавил команду в ноябре прошлого года, однако добиться успеха не сумел. Сейчас клуб из Виго занимает лишь с17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, находясь в двух очках от зоны вылета.

Мигел Кардосо во времена Мирчи Луческу в течение трех лет работал тренером молодежной команды Шахтера, а когда "горняков" возглавил Паулу Фонсека, то стал его помощником. Перед сезоном 2017/18 португалец решил начать самостоятельную тренерскую карьеру и возглавил Риу Аве на родине.

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