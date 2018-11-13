Экс-тренер Шахтера Кардосо официально возглавил Сельту

Мигел Кардосо, ранее работавший ассистентом Паулу Фонсеки в донецком Шахтере, назначен главным тренером Сельты из Виго.

46-летний португальский специалист – новый наставник Сельты, сообщает официальный сайт клуба.

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Кардосо на тренерском мостике сменил Антонио Мохамеда, уволенного после поражения галисийцев мадридскому Реалу в воскресенье. Новоназначенный тренер "кельтов" начинал сезон 2018/19 в статусе наставника французского Нанта, но в начале октября из-за неудовлетворительных результатов был заменен Вахидом Халилходжичем, под руководством которого "канарейки" одержали 4 победы в 6-ти поединках.

Мигел Кардосо во времена Мирчи Луческу в течение трех лет работал тренером молодежной команды Шахтера, а когда "горняков" возглавил Паулу Фонсека, то стал его помощником. Перед сезоном 2017/18 португалец решил начать самостоятельную тренерскую карьеру и возглавил Риу Аве на родине.