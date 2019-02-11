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Экс-тренер Шахтера и Реала Шустер уволен из Далянь Ифань

11 февраля 14:38 89 Читати українською
Экс-тренер Шахтера и Реала Шустер уволен из Далянь Ифань
Бернд Шустер / Witters

Экс-наставник "горняков" Бернд Шустер покинул китайский клуб.

Дальян Ифань объявил о прекращении сотрудничества с Берндом Шустером, сообщает TransferMarkt China в Twitter.

Манджукич отказался переходить в Далянь Ифань – китайцы предлагали хорвату крайне выгодный контракт

Отмечается, что немецкий специалист возглавил Далянь Ифань в марте прошлого года. На тренерском мостике китайской команды провел 33 матча, в которых одержал 14 побед, 5 ничьих и 14 раз уступил.

Новым тренером Далянь Ифань назначен корейский специалист Чой-Канг-Хи.

Бернд Шустер работал с рядом клубов в Германии и Испании, а также тренировал донецкий Шахтер (в сезоне 2003/04) и мадридский Реал.

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Теги
Мир Бернд Шустер Далянь Ифан Далянь Ифан
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