– Насколько удивлены результатом и такой легкой победой Шахтера?

– Нельзя сказать, что сильно удивлен. Ожидалось, что Шахтер должен себе такой гандикап создать. Неожиданно, что с таким счетом, так, но все было по игре.

Шахтер триумфально дебютировал с Тураном – "горняки" забили Ильвесу 6 голов в квалификации ЛЕ, Алиссон оформил 2+2

– Какие изменения заметили в команде, с которой теперь работает другой тренерский штаб?

– Еще рано говорить. Это будет видно больше на фоне более сложного соперника. Единственное, что действительно бросилось в глаза, – как бразильцы отрабатывали на оборону и в прессинге. Это да. Это другая интенсивность и другое отношение к своим обязанностям. Было заметно при Пушиче, что и в Лиге чемпионов, и когда мы еще в Лудогорце зимой сталкивались с Шахтером, те же бразильцы по-другому играли, чем в чемпионате Украины. Знаем, что бразильцы всегда на евроарене играют на полную, себя продают, мотивация у них зашкаливает. Перенесут ли они этот настрой на чемпионат Украины при Туране, это уже другое. Да, вчера Алиссон очень хорошего уровня игру показал, почти каждое действие было острым. То, что и требуется от вингера. Если раньше в Шахтере преобладал больше левый фланг благодаря Кевину, еще и когда Зубков ушел, то сейчас уже, есть два фланга.

– Насколько удивила вас ранняя замена Судакова ранее?

– Не могу сказать, что удивила. Все-таки уровень соперника было видно, счет был комфортный, а Шахтер имеет в составе столько игроков, которые на таком уровне безболезненно играют на этой позиции. Тот же Очеретько показал, что он футболист неплохого уровня. Но должны учитывать, против какого соперника была игра.

– У части болельщиков, кажется, другое прочтение – что Судаков не выдерживает требований штаба Турана по интенсивности.

– Да нет. Думаю, это тренерский штаб видит возможность поберечь ведущих футболистов, чтобы кто-то не травмировался. Плюс это возможность другим игрокам почувствовать уровень еврокубков. Ведь было же видно по игре, что Шахтер ее контролирует полностью после счета 3:0. Был даже такой период пять минут, когда уверенность переросла в самоуверенность, соперник мог наказать Шахтер. Но игроки взяли себя в руки и довели счет до логического завершения.

– Вопрос о Конопле. Ожидалось, что именно Тобиас сыграет на правом фланге защиты, но вышел Ефим, у которого, казалось бы, туманные сейчас перспективы в команде. Теперь так не сказать?

– Все знают уровень Конопли. Тем более он игрок национальной сборной. Да, где-то больше наигрывался Тобиас, но надо понимать, что Ефим – специфический футболист. У него когда-то была проблема – не знаю, есть ли она еще сейчас, – что он очень много матчей играл на уколах. Поэтому он по-разному порой выглядел в тренировочном процессе и на играх. Ему его травматичность, его боли не позволяли, но на игры чемпионата или Лиги чемпионов выходил совсем другой Конопля. Это я еще помню, когда мы с ним работали.

– В итоге, более существенные выводы о Шахтере Турана стоит будет делать уже по играм с Бештакшем. Вчерашняя игра мало дала понимания.

– Ну да, Бешикташ – это уже такая команда, совсем другой уровень. Хотя думаю, что у Шахтера не должно быть проблем и с Бешикташем. Шахтер есть Шахтер. Все мы понимаем, что по подбору игроков - это самая сильная команда в Украине. Если тренерскому штабу удастся их сделать одной командой, то проблем в чемпионате в Украине у них не должно быть в принципе, – цитирует Беньо Tribuna.

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