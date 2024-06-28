"Проваленная игра с Румынией... Повторюсь, тогда была недооценка соперника. Много писали, что Украина и Бельгия – фавориты, а Румыния – самая слабая команда в квартете. Эта недооценка повлияла на подготовку и настрой. А когда игра уже начинается, что-то изменить очень трудно. Румыния начала Евро-2024 на высокой мотивации и в итоге финишировала в группе первой.

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Ни одного матча Украина не провела оптимальным составом? Стабильность состава – важный компонент в футболе. Основа должна была наигрываться в контрольных матчах, которые предшествовали Евро-2024. Но были как объективные, так и субъективные причины. К сожалению, сыгранность стартового состава оставляла желать лучшего. Следует провести глубокий и серьезный анализ работы, отдельных матчей, выступления. У нас хорошая, талантливая команда, но готовиться и играть нужно с первого поединка.

Эту сборную Украины называли сильнейшей за все времена? Не знаю, кто так говорил, но, по моему мнению, это некорректно по отношению ко всем сборным, которые до этого играли и представляли нашу страну на различных турнирах. У нас хорошие игроки, которые выступают в топ-лигах Европы, но скромность это не минус, а плюс. Лучшая сборная – и, которая выигрывает титулы.

Что дальше? Осадок от невыхода в плей-офф Евро, конечно, остается, но сборная Украины на некоторое время все же смогла объединить вокруг себя всех украинцев в разных уголках мира. Два матча команда Реброва точно может занести себе в актив. У нас хорошая сборная, есть будущее", – поделился Ковалец в интервью Footboom.

Напомним, сборная Украины вылетела с Евро-2024, не преодолев групповой этап. Команда Реброва набрала 4 очка (столько же у всех остальных команд квартета), но из-за худшей разницы мячей оказалась на последней строчке.

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