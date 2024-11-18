"Учитывая погодные условия, которые были в игре с Грузией, надо понимать, что восстановиться к матчу с Албанией будет непросто. Думаю, проблема может возникнуть у Конопли, который вдоволь набегался на тяжелом газоне на фланге, и другие наши футболисты набегались.

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Знаю, что раньше была такая статистика – в первом поединке из двух спаренных брак составляет 30-32 процента, а во втором – 40-42%. В такой ситуации стоит провести ротацию игроков средней линии. Однако, здесь важно понимать, может ли Ребров позволить себе изменить в старте Шапаренко и Бражко, и других исполнителей, который вышли с первых минут в матче с Грузией. Конечно, выйти они могут, но будут не такими...

Дилемма также – играть с одним нападающим, или с двумя? Если с одним, то Мудрику сложно. Стоит отметить, что гол, который создал Мудрик в Батуми, – в определенной степени случайность, потому что грузины фактически сами себе этот мяч привезли. Относительно Яремчука, то он тоже зависим от передач партнеров по команде, как и Довбик. В атаке против Грузии у нас мало что получалось, и важно это улучшить к игре с Албанией.

Сборную Албании украинцы, конечно, могут обыграть, и со второго места попробовать повыситься в классе через плей-офф. К сожалению, не все будет зависеть от результата нашего матча в Тиране", – сказал Буряк в комментарии FootBoom.

Напомним, дуэль между Албанией и Украиной состоится в Тиране на стадионе Air Albania во вторник, 19 ноября. Начало встречи в 19:45.

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