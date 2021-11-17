Итальянский специалист Андреа Малдера, работавший в тренерском штабе Шевченко, поздравил "сине-желтых" после победы над боснийцами (2:0).

"Мои поздравления всем игрокам, персоналу сборной Украины и фантастическим болельщикам с важным результатом", – написал Малдера в Instagram.

Петраков официально утвержден главным тренером сборной Украины

Напомним, Малдера помогал Андрею Шевченко в начале отбора ЧМ-2022 и также покинул "сине-желтых" после Евро-2020. Итальянский специалист не присоединился к тренерскому штабу Шевы в Дженоа.

Команде Петракова удалось финишировать на второй строчке в группе D. Теперь сборную Украины ожидает плей-офф за выход на Мундиаль.

"Ман Сити мог бы им гордиться, но он наш": Франция протягивает Украине руку, "призраки" Шевченко – проблема в плей-офф